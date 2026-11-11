Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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11.11.2026 04:15:00
Coca-Cola Is Up 5% Since Reporting Earnings. Here's Why It's Still an All-Star Stock to Buy and Hold.
Coca-Cola (NYSE: KO) needs little introduction, given that its namesake soda brand is one of the most recognized names on the planet. And the business is performing very well right now, despite industrywide headwinds in the consumer staples sector. Couple that with the company's incredible dividend track record, and it looks like an all-star stock, even though it isn't cheap right now. Here's why long-term dividend investors may want to buy it even at its current valuation.
Right now, consumer staples companies are facing rising operating costs even as consumers are tightening their budgets. And, as if that weren't enough, buying habits are shifting toward healthier options. And still, Coca-Cola grew organic sales by a strong 7% in the third quarter of 2026. That's impressive execution and speaks to how well-run this beverage giant is.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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10.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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10.11.26
|Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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10.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
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05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
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05.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones bricht am Nachmittag ein (finanzen.at)
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05.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
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04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
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04.11.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|87,98
|1,38%
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