Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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30.07.2026 18:05:00

Coca-Cola Just Hit an All-Time High. Here's How Much $25,000 Invested Pays Annually.

Coca-Cola (NYSE: KO) wowed the markets with its latest earnings update, demonstrating why it's a powerhouse stock and one of Warren Buffett's favorites. Despite what management acknowledged as a challenging operating environment, it reported a 6% increase in organic revenue and comparable operating margin of 35.6%, up 34.7% from last year.The stock is clearly an excellent defensive play, as it has been for decades. That's underpinned by its stellar dividend. Here's how much a $25,000 investment pays annually in passive income.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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