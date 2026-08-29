Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.08.2026 15:15:00

Coca-Cola Just Hit an All-Time High After Surpassing $90 a Share. History Says This Is What Happens Next.

There is a lot to like about Coca-Cola (NYSE: KO) as a business. But investors have to juxtapose the business they are buying against the price they are paying. To paraphrase famous value investor Benjamin Graham (the man who helped train Warren Buffett), paying too much for a good company can turn it into a bad investment. Here's what you need to know about Coca-Cola as the stock reaches new all-time highs.Coca-Cola, one of the world's largest consumer staples companies, has seen its stock price rise around 30% so far in 2026 as of this writing. By comparison, the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) is up "only" 12%. To be fair, Coca-Cola is doing fairly well right now as a business, so the strong stock performance isn't unexpected. Notably, in the second quarter of 2026, Coca-Cola's organic sales growth was 6% compared to PepsiCo's (NASDAQ: PEP) slim 1.3%. Investors are simply buying into a strong story with Coca-Cola.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Coca-Cola Co.

mehr Analysen
29.07.26 Coca-Cola Buy UBS AG
29.07.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
29.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 28 620,00 -1,38% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 77,34 0,93% Coca-Cola Co.
Hit Co.,Ltd. Registered Shs 1 013,00 -0,88% Hit Co.,Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:46 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
03:34 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen