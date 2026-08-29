Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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29.08.2026 15:15:00
Coca-Cola Just Hit an All-Time High After Surpassing $90 a Share. History Says This Is What Happens Next.
There is a lot to like about Coca-Cola (NYSE: KO) as a business. But investors have to juxtapose the business they are buying against the price they are paying. To paraphrase famous value investor Benjamin Graham (the man who helped train Warren Buffett), paying too much for a good company can turn it into a bad investment. Here's what you need to know about Coca-Cola as the stock reaches new all-time highs.Coca-Cola, one of the world's largest consumer staples companies, has seen its stock price rise around 30% so far in 2026 as of this writing. By comparison, the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) is up "only" 12%. To be fair, Coca-Cola is doing fairly well right now as a business, so the strong stock performance isn't unexpected. Notably, in the second quarter of 2026, Coca-Cola's organic sales growth was 6% compared to PepsiCo's (NASDAQ: PEP) slim 1.3%. Investors are simply buying into a strong story with Coca-Cola.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
26.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in Rot (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
|
18.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|28 620,00
|-1,38%
|Coca-Cola Co.
|77,34
|0,93%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|1 013,00
|-0,88%
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