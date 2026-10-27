Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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27.10.2026 09:44:00

Coca-Cola Just Made a New All-Time High. History Says This Is What Happens Next.

You might say that The Coca-Cola Company (NYSE: KO) is on a sugar high. Its shares recently reached an all-time high. Of course, much of Coca-Cola's revenue now comes from beverages that don't use sugar as a sweetener, so the sugar high reference might not be the best one to use.

Coca-Cola is soaring at a time when uncertainty reigns. CNN's Fear and Greed Index now shows an investor sentiment of "extreme fear." Inflation is resurging. The Federal Reserve is raising interest rates.

Will these factors derail Coca-Cola's momentum? Here's what history shows when this blue chip stock hits an all-time high.

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Coca-Cola Co. 82,75 -0,17% Coca-Cola Co.

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