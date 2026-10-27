Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
27.10.2026 09:44:00
Coca-Cola Just Made a New All-Time High. History Says This Is What Happens Next.
You might say that The Coca-Cola Company (NYSE: KO) is on a sugar high. Its shares recently reached an all-time high. Of course, much of Coca-Cola's revenue now comes from beverages that don't use sugar as a sweetener, so the sugar high reference might not be the best one to use.
Coca-Cola is soaring at a time when uncertainty reigns. CNN's Fear and Greed Index now shows an investor sentiment of "extreme fear." Inflation is resurging. The Federal Reserve is raising interest rates.
Will these factors derail Coca-Cola's momentum? Here's what history shows when this blue chip stock hits an all-time high.
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Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Coca-Cola Co.
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|82,75
|-0,17%