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29.10.2026 06:31:29
Coca-Cola mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Coca-Cola hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,93 USD gegenüber 0,860 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 13,38 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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