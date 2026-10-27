Omnicom Group Aktie
WKN: 871706 / ISIN: US6819191064
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27.10.2026 18:58:01
Coca-Cola Organic Revenue Jumps 7% Despite Flat North America Volumes. Here’s What Investors Need to Know.
There was a lot to like about Coca-Cola (NYSE:KO) and its third-quarter earnings report on Tuesday. The company grew its global revenue by 7%, and unit case volume was up 5%, with strong demand in Latin America, Asia Pacific, and its Europe, Middle East, and Africa segment.
But closer to home, there's a problem. North American sales volume was flat year over year, making the domestic market Coca-Cola's weakest geographic operating segment. And that weighed on Coca-Cola stock, with shares down 1% in early afternoon trading.
Now investors need to consider how long Coca-Cola can rely on international markets to drive its growth, and what it needs to do to spur sales in North America.
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