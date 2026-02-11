11.02.2026 06:31:28

Coca-Cola: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Coca-Cola hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,82 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 11,32 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,563 USD sowie einem Umsatz von 12,03 Milliarden USD gerechnet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,04 USD gegenüber 2,46 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,94 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 46,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,99 USD und einen Umsatz von 48,26 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

