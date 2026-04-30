Coca-Cola: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Coca-Cola hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 258,08 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 162,55 ARS in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17 685,41 Milliarden ARS – ein Plus von 50,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11 778,68 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at