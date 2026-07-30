Coca-Cola: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Coca-Cola hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,43 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 18,52 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,61 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at