Coca-Cola stellt Saft-Marke Odwalla ein

Odwalla ist eine der größten Marken, die Coca-Cola eingestellt hat. Im Zuge dessen werden rund 300 Stellen wegfallen, wie eine Konzernsprecherin sagte. Ende Juli werde die Lieferung von Odwalla an die Geschäfte eingestellt und bis August sollen die unverkauften Bestände abgeholt werden.

Die Entscheidung sei gefallen, weil sich die Nachfrage der Verbraucher geändert habe. Die Entwicklung von Odwalla sei mehrere Jahre lang bewertet worden, doch der Konzern habe das Geschäft nicht mehr kosteneffizient betreiben können. "Es ist wirklich das Ergebnis dessen, dass die Verbraucher so schnell ändern, was sie möchten", sagte die Sprecherin. Die durch die Einstellung freigesetzten Mittel könne der Konzern nun "in das reinvestieren, was die Verbraucher heute wollen".

Coca-Cola hatte die Marke Odwalla im Jahr 2001 für 181 Millionen Dollar gekauft und zudem Schulden in Höhe von etwa 5 Millionen Dollar übernommen, um in den Bereich der gekühlten Premium-Säfte zu expandieren. Doch das Wachstum der Marke stagnierte. Im vergangenen Jahr belegte sie laut Euromonitor International im US-Einzelhandel den siebten Platz bei Getränken, die zu 100 Prozent aus nicht aus Konzentrat hergestelltem Saft hergestellt werden.

DJG/DJN/sha/jhe

NEW YORK (Dow Jones)