Coca-Cola stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Coca-Cola gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 63,78 Milliarden BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 66,05 Milliarden BRL umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,020 BRL. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,010 BRL je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 267,83 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 252,11 Milliarden BRL eingefahren.

