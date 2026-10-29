Coca-Cola stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Coca-Cola hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68,74 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 68,45 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at