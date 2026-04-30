Coca-Cola stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coca-Cola hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,47 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 11,16 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at