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30.04.2026 06:31:29
Coca-Cola stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Coca-Cola hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,47 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 11,16 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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