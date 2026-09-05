Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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05.09.2026 23:06:17
Coca-Cola Stock at $88: Here's Why Investors Should Pause
Coca-Cola (NYSE: KO) has long been one of the most closely watched consumer stocks. Coca-Cola's flagship beverage anchors the stock, and its success is arguably the biggest factor in supporting the 64 consecutive years of dividend increases.Moreover, under Warren Buffett's leadership at the time, Berkshire Hathaway has owned the stock for decades, holding 9.3% of Coca-Cola's outstanding shares.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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01.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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26.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in Rot (finanzen.at)
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25.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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20.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
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18.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
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|29.07.26
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|29.07.26
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|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
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|29.07.26
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|29.07.26
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|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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