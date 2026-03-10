Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
10.03.2026 18:08:00
Coca-Cola Stock Is Crushing the Market This Year. Is It Time to Buy?
Shares of Coca-Cola (NYSE: KO) have surged about 11% so far in 2026, significantly outperforming the S&P 500's decline of nearly 1% over this same period. This strong stock performance comes as the beverage giant announced strong fourth-quarter and full-year 2025 earnings in February and prepares for incoming CEO Henrique Braun to take the helm at the end of March.However, with the stock trading at a premium valuation, investors now face a decision: Does the underlying business warrant this high price tag, or has the market gotten ahead of itself?
Analysen zu Coca-Cola Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|22 780,00
|-0,65%
|Coca-Cola Co.
|66,89
|-0,25%
