Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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10.08.2026 20:16:38

Coca-Cola Stock Recently Hit a New All-Time High. Has It Gotten Too Expensive?

Coca-Cola (NYSE: KO) is flying high this year, with its shares up an impressive 25% thus far in 2026. That's considerably better than the S&P 500, as the broad market index is up 13%, which is above average. It puts into perspective just how exceptional Coca-Cola's stock has been of late. It also recently hit a new all-time high.What's behind the surge in value, and is Coca-Cola stock still a good buy right now, or could it be approaching a peak?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel

Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 27 520,00 0,73% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 75,25 -0,03% Coca-Cola Co.
Hit Co.,Ltd. Registered Shs 1 088,00 2,84% Hit Co.,Ltd. Registered Shs

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