Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
10.08.2026 20:16:38
Coca-Cola Stock Recently Hit a New All-Time High. Has It Gotten Too Expensive?
Coca-Cola (NYSE: KO) is flying high this year, with its shares up an impressive 25% thus far in 2026. That's considerably better than the S&P 500, as the broad market index is up 13%, which is above average. It puts into perspective just how exceptional Coca-Cola's stock has been of late. It also recently hit a new all-time high.What's behind the surge in value, and is Coca-Cola stock still a good buy right now, or could it be approaching a peak?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
04.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.08.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
04.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
29.07.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|27 520,00
|0,73%
|Coca-Cola Co.
|75,25
|-0,03%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|1 088,00
|2,84%
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