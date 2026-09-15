Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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15.09.2026 18:30:13
Coca-Cola System Contributed $85 Bln To U.S. Economy In 2025, To Invest $10 Bln By 2030
(RTTNews) - Beverage giant Coca-Cola Co. (KO) announced on Tuesday that its U.S. operations and bottling partners contributed $85 billion to the economy in 2025 and supported nearly 1 million jobs, underscoring the system's role in local communities.
The company said it spends about $37 billion with American suppliers, keeps 98 cents of every dollar spent on its products in the U.S. economy and contributed $177 million to community programs together with its foundations.
Further, Coca-Cola plans $10 billion in U.S. infrastructure investments through 2030, including new or expanded facilities in several states.
On the NYSE, shares of Coca-Cola are currently losing 0.55 percent, changing hands at $88.33.
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|29.07.26
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|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
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|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
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