Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.07.2026 13:55:27

Coca-Cola Unit Fairlife Restarts Majority Of Production At Four U.S. Plants After Cyberattack

(RTTNews) - Beverage giant Coca-Cola Company (KO) said on Monday that fairlife, LLC, its U.S. dairy business, has restarted most production at four plants after a ransomware incident forced a temporary shutdown.

Coca-Cola disclosed last week that an unauthorized party gained access to parts of fairlife's systems and took data. The company said operations were halted while it responded.

Retail supplies of fairlife milk and protein drinks were largely unaffected because of existing inventory, Coca-Cola said. It added that product safety and quality were not impacted and that it did not expect a material hit to financial results.

Restoration work on affected systems is ongoing, the company said in a statement.

In the pre-market activity on NYSE, shares of Coca-Cola were up 0.06 percent, changing hands at $82.30, after closing Friday's regular session 1.33 percent higher.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Coca-Cola Co.

mehr Analysen
24.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Coca-Cola Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Coca-Cola Co. 72,75 0,71% Coca-Cola Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwach -- DAX deutlich höher -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen