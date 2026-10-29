Coca-Cola verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Coca-Cola hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 278,97 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 228,51 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,24 Prozent auf 20 067,73 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16 690,22 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at