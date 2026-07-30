Coca-Cola vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Coca-Cola äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,38 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 12,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at