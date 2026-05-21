Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
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21.05.2026 21:03:47
Coca-Cola vs. Celsius: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy in 2026?
Should you choose the legendary stability of Coca-Cola (NYSE:KO) or the explosive growth potential of Celsius (NASDAQ:CELH) for your portfolio? This comparison examines which beverage giant is better positioned for 2026.Coca-Cola dominates the global market through a massive distribution network and iconic brands, appealing to conservative income seekers. Celsius focuses on functional energy drinks and younger demographics, prioritizing rapid market share expansion. While they operate in the same aisles, their financial profiles and growth trajectories suggest very different roles for an investor's long-term strategy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Celsius Holdings Inc
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06.05.26
|Ausblick: Celsius stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Celsius Holdings Inc
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Aktien in diesem Artikel
|Celsius Holdings Inc
|29,70
|3,74%
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|24 320,00
|-0,41%
|Coca-Cola Co.
|69,84
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