Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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18.11.2026 15:45:02
Coca-Cola vs. Monster Beverage: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy for 2027?
Investors often choose between established dividend stability and high-octane growth. Choosing between Coca-Cola (NYSE:KO)and Monster Beverage (NASDAQ:MNST)involves weighing a massive global powerhouse against a rapidly expanding energy drink leader.
While both companies operate in the same broader industry, they serve very different market needs. Coca-Cola offers a diversified portfolio of sodas and juices, while Monster Beverage specializes in the high-growth energy category. This comparison examines their financial health and risk profiles to help you decide which is better.
Coca-Cola sells brands like Sprite, Fanta, and its namesake cola through a vast network of independent bottling partners and retailers in over 200 countries. One significant bottler accounts for nearly 10% of net operating revenues. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business. The company also manages the dairy subsidiary, fairlife, LLC, and maintains an equity investment in Monster Beverage to expand its reach.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
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16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
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16.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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16.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
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13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|33 700,00
|0,66%
|Coca-Cola Co.
|88,30
|-1,18%
|Monster Beverage Corp
|40,50
|-1,01%