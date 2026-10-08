Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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08.10.2026 02:50:02

Coca-Cola vs. Monster Beverage: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between Coca-Cola (NYSE:KO) and Monster Beverage (NASDAQ:MNST) often comes down to a preference for steady income versus aggressive growth. Both companies dominate their respective corners of the liquid refreshment market.

Coca-Cola is the established leader in the global soda and hydration markets, while Monster specializes in the high-energy category. Because Monster relies on its rival for much of its global distribution, the two companies share a unique relationship even as they compete for consumer dollars and retail shelf space.

Coca-Cola generates the majority of its revenue by selling concentrates and syrups to a global network of bottling partners, as well as finished products to wholesalers and retailers. This asset-light model allows the company to focus on marketing and brand development for its portfolio, which includes Sprite, Fanta, and its namesake cola.

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28.09.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Coca-Cola Buy UBS AG
29.07.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
29.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
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Coca-Cola Co. 76,69 0,04% Coca-Cola Co.

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