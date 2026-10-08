Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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08.10.2026 02:50:02
Coca-Cola vs. Monster Beverage: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy in 2026?
Choosing between Coca-Cola (NYSE:KO) and Monster Beverage (NASDAQ:MNST) often comes down to a preference for steady income versus aggressive growth. Both companies dominate their respective corners of the liquid refreshment market.
Coca-Cola is the established leader in the global soda and hydration markets, while Monster specializes in the high-energy category. Because Monster relies on its rival for much of its global distribution, the two companies share a unique relationship even as they compete for consumer dollars and retail shelf space.
Coca-Cola generates the majority of its revenue by selling concentrates and syrups to a global network of bottling partners, as well as finished products to wholesalers and retailers. This asset-light model allows the company to focus on marketing and brand development for its portfolio, which includes Sprite, Fanta, and its namesake cola.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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06.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
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05.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
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02.10.26
|Gewinne in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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29.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
24.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|76,69
|0,04%
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