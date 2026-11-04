Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
04.11.2026 11:25:01
Coca-Cola vs. PepsiCo: Pepsi's Revenue Dwarfs Coke's, but This Is the Number to Watch
Coca-Cola (NYSE:KO) earns its revenue by selling nonalcoholic soft drinks, concentrates, and syrups to independent bottling partners.
During the most recent period, it concluded an operational review to formally select new agency partners tasked with managing its data and marketing operations, and it partnered with hospitality resorts to provide branded consumer experiences. A law firm also announced a formal legal investigation into a reported data breach.
PepsiCo (NASDAQ:PEP) earns its revenue by creating and supplying a global catalog of concentrated beverage syrups and packaged snack foods.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
20:04
|Schwacher Handel: Dow Jones bricht am Nachmittag ein (finanzen.at)
|
18:00
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
|
04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
30.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|32 320,00
|1,96%
|Coca-Cola Co.
|85,06
|-0,89%
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|13 290,00
|4,48%
|PepsiCo Inc.
|127,06
|0,08%
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