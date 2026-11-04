Coca-Cola Aktie

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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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04.11.2026 11:25:01

Coca-Cola vs. PepsiCo: Pepsi's Revenue Dwarfs Coke's, but This Is the Number to Watch

Coca-Cola (NYSE:KO) earns its revenue by selling nonalcoholic soft drinks, concentrates, and syrups to independent bottling partners.

During the most recent period, it concluded an operational review to formally select new agency partners tasked with managing its data and marketing operations, and it partnered with hospitality resorts to provide branded consumer experiences. A law firm also announced a formal legal investigation into a reported data breach.

PepsiCo (NASDAQ:PEP) earns its revenue by creating and supplying a global catalog of concentrated beverage syrups and packaged snack foods.

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Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 32 320,00 1,96% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 85,06 -0,89% Coca-Cola Co.
PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs 13 290,00 4,48% PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
PepsiCo Inc. 127,06 0,08% PepsiCo Inc.

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