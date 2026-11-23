Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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23.11.2026 18:30:02
Coca-Cola vs. PepsiCo: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy for 2027?
Coca-Cola (NYSE:KO) and PepsiCo (NASDAQ:PEP) represent the ultimate showdown in the soda aisle. But for investors eyeing 2027, which of these blue chip giants offers the better path to long-term wealth?
While both companies dominate global retail shelves, their business models differ significantly. Coca-Cola remains a pure-play beverage company, while PepsiCo balances its drink brands with a massive snack and food business. This comparison explores how their distinct strategies and financial health might influence your investment portfolio.
Coca-Cola operates by selling beverage syrups and concentrates to independent bottlers who handle final manufacturing and distribution. The company relies on this network for global reach, with one specific bottling partner accounting for nearly 10% of its net operating revenues. It maintains a strategic relationship with Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) and is monitoring the pending acquisition of a 75% stake in Coca-Cola Beverages Africa by Coca-Cola HBC (OTC:CCHBF).
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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18:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag deutlich im Plus (finanzen.at)
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16:02
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
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12:45
|Coca-Cola: EU-Kommission leitet Wettbewerbsverfahren gegen Abfüller ein (Spiegel Online)
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11:58
|EU launches antitrust probe into Coca-Cola bottler (Financial Times)
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20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.26
|Sprite: Coca-Cola ruft falsch befüllte Limonadendosen zurück (Spiegel Online)
|
19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|88,16
|-0,11%
|PepsiCo Inc.
|129,02
|0,80%
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