Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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14.10.2026 01:23:00
Coca-Cola vs. PepsiCo: Which Dividend King Deserves a Premium Valuation Right Now?
PepsiCo (NASDAQ: PEP) and Coca-Cola (NYSE: KO) are both Dividend Kings -- a label for companies that have raised their annual dividend for at least 50 consecutive years -- of keen interest to investors. PepsiCo offers a higher dividend yield, but Coca-Cola is delivering stronger growth amid inflation and interest rates that are squeezing consumers' wallets.
Coca-Cola, the maker of Diet Coke and Sprite, among others, has raised its dividend for 64 straight years. PepsiCo, home of Lay's, Cheetos, Gatorade, and more, has a 54-year dividend growth streak.
Coca-Cola trades at about 26 times trailing earnings, compared to about 16 for PepsiCo. PepsiCo could be worth buying now for its high yield, but the valuation gap is justified considering Coca-Cola's stronger sales growth in a challenging economy.
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Aktien in diesem Artikel
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|29 000,00
|1,75%
|Coca-Cola Co.
|82,29
|2,31%
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|11 430,00
|1,06%
|PepsiCo Inc.
|115,66
|1,71%
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