Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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26.06.2026 20:27:03
Coca-Cola vs. PepsiCo: Which Soda Stock Offers More Fizz in 2026?
For decades, The Coca-Cola Co (NYSE:KO) and PepsiCo (NASDAQ:PEP) have battled for dominance, but their business models are diverging significantly in 2026. Which iconic brand is the better buy for your portfolio?Coca-Cola remains a pure-play beverage company, relying on global scale and high efficiency. PepsiCo balances its drink portfolio with a massive snacks business, offering broader diversification. While both companies are staples in many retirement accounts, they offer different paths to growth and stability as consumer habits shift globally.Coca-Cola is a pure-play beverage giant that markets and sells iconic brands such as Sprite, Fanta, and its namesake cola. The company stands as one of the most recognizable beverage stocks in the world. It operates through a global network of independent bottling partners, including Coca-Cola FEMSA and Swire Coca-Cola Limited, which accounted for nearly 44% of total unit case volume in 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu PepsiCo Inc.
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