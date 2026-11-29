Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
29.11.2026 23:28:57
Coca-Cola vs. Starbucks: Two Iconic Brands, but One Generates Nearly 6 Times More Profit. Which Stock Wins in 2027?
Coca-Cola (NYSE:KO) and Starbucks (NASDAQ:SBUX) are two of the world's most recognizable beverage companies, but their recent financial performance reveals a significant difference in growth. Coca-Cola relies on its extensive portfolio of beverages and global bottling network to generate consistent sales and profitability. Starbucks, meanwhile, operates a vast network of coffeehouses supported by strong brand loyalty and an expanding portfolio of packaged coffee products.
Heading into 2027, investors must weigh their respective growth prospects, financial strength, and valuations to determine which offers the more compelling long-term investment opportunity.
Coca-Cola is one of the world's largest beverage companies, with a diversified portfolio spanning soft drinks, bottled water, sports drinks, and other beverages. Its business model relies heavily on an extensive network of independent bottling partners, allowing the company to focus on brand development, product innovation, and concentrate production while limiting its direct exposure to capital-intensive manufacturing and distribution.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
27.11.26
|NYSE-Handel: Dow Jones letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
27.11.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
27.11.26
|Gewinne in New York: Dow Jones beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
25.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
24.11.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
24.11.26
|Coca-Cola-Aktie im Plus: Personalwechsel im Finanzressort – neuer CFO kommt vom Pharmakonzern (dpa-AFX)
|
24.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|89,17
|-0,37%
|Starbucks Corp.
|99,40
|2,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.