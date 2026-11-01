Coca-Cola Aktie

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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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01.11.2026 14:16:01

Coca-Cola vs. UPS: Which Dividend Stock Could Make You Richer Over the Next 10 Years?

Coca-Cola (NYSE:KO) and UPS (NYSE:UPS) both recently reported encouraging third-quarter results. However, the market prices them very differently. UPS' dividend currently yields over 6%, nearly triple Coke's yield of more than 2%. That's largely due to a big difference in their valuations.

So which dividend stock is likelier to make you richer by 2036? I ran the numbers, and the answer might not be the one you'd expect.

Image source: The Motley Fool.

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Coca-Cola Co. 84,27 0,48% Coca-Cola Co.

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