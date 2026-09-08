Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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08.09.2026 18:00:01

Coca-Cola vs PepsiCo: What's the Better Dividend Stock to Buy Right Now?

Coca-Cola (NYSE:KO) and PepsiCo (NASDAQ:PEP) are iconic businesses, and their stocks are known for being among the best income-generating investments to own.

However, they've been going in vastly different directions. In the past three years, Coca-Cola's stock has risen by around 50%, while PepsiCo's has declined by 21%. And as dividend investors know, that means their yields have been going in opposite directions; Coca-Cola's yield has been shrinking while PepsiCo's has been rising.

But there's more to assessing dividend stocks than just looking at their yields and past performances. Below, I'll look at both of these stocks to see which one is the best option for dividend investors right now, considering their yields, dividend growth rates, overall financial strength, and valuations.

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Aktien in diesem Artikel

Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 27 940,00 -0,99% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 76,03 0,90% Coca-Cola Co.
PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs 12 120,00 -1,14% PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
PepsiCo Inc. 117,96 0,37% PepsiCo Inc.

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