Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
08.09.2026 18:00:01
Coca-Cola vs PepsiCo: What's the Better Dividend Stock to Buy Right Now?
Coca-Cola (NYSE:KO) and PepsiCo (NASDAQ:PEP) are iconic businesses, and their stocks are known for being among the best income-generating investments to own.
However, they've been going in vastly different directions. In the past three years, Coca-Cola's stock has risen by around 50%, while PepsiCo's has declined by 21%. And as dividend investors know, that means their yields have been going in opposite directions; Coca-Cola's yield has been shrinking while PepsiCo's has been rising.
But there's more to assessing dividend stocks than just looking at their yields and past performances. Below, I'll look at both of these stocks to see which one is the best option for dividend investors right now, considering their yields, dividend growth rates, overall financial strength, and valuations.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
18:01
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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08.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
26.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|27 940,00
|-0,99%
|Coca-Cola Co.
|76,03
|0,90%
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|12 120,00
|-1,14%
|PepsiCo Inc.
|117,96
|0,37%
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