COCA-COLA WEST gewährte Anlegern Blick in die Bücher

COCA-COLA WEST lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

COCA-COLA WEST vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 14,16 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -15,030 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 210,28 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 216,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 296,510 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 40,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 893,81 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 892,68 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at