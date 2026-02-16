16.02.2026 06:31:31

COCA-COLA WEST gewährte Anlegern Blick in die Bücher

COCA-COLA WEST lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

COCA-COLA WEST vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 14,16 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -15,030 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 210,28 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 216,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 296,510 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 40,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 893,81 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 892,68 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen