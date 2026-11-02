COCA-COLA WEST informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

COCA-COLA WEST hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 91,13 JPY, nach 95,67 JPY im Vorjahresvergleich.

COCA-COLA WEST hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 250,74 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 265,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at