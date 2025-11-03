|
03.11.2025 06:31:29
COCA-COLA WEST stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
COCA-COLA WEST hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 95,67 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 57,44 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 265,58 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 265,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.