COCA-COLA WEST stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

COCA-COLA WEST hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 95,67 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 57,44 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 265,58 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 265,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at