16.02.2026 06:31:31
COCA-COLA WEST Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
COCA-COLA WEST Un hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,050 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,42 Milliarden USD umgesetzt.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,990 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei COCA-COLA WEST Un ein EPS von 0,130 USD in den Büchern gestanden.
COCA-COLA WEST Un hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,97 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
