COCA-COLA WEST Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

COCA-COLA WEST Un hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,60 Prozent auf 1,57 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at