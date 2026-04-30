Coca-Cola: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Coca-Cola lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Umsatzseitig wurden 65,56 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 65,26 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at