Coca-Cola: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Coca-Cola äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 67,61 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 72,07 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at