People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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24.07.2026 17:34:35
Coca-Cola’s New Branding Reminds People of Marlboro
After the soda company introduced a new brand design, some fans spotted similarities to the typeface used by the cigarette brand. Enter the font nerds.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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