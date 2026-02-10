Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
|
10.02.2026 13:34:00
Coca-Cola’s stock falls after a rare sales miss, even as volumes and prices rose
Coca-Cola’s stock heads for biggest decline in 10 months after quarterly sales missed expectations.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!