Cochin Minerals Rutile: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cochin Minerals Rutile hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,81 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,31 Milliarden INR – ein Plus von 74,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cochin Minerals Rutile 751,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at