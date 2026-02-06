Cochin Minerals Rutile mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cochin Minerals Rutile hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,81 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,42 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 616,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 655,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at