Cochin Shipyard gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cochin Shipyard hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,04 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,09 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,49 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 11,19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 6,65 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 12,01 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at