Cochin Shipyard gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cochin Shipyard ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cochin Shipyard die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,50 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cochin Shipyard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,50 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 11,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 6,25 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 12,19 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at