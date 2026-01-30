|
30.01.2026 06:31:29
Cochin Shipyard gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Cochin Shipyard ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cochin Shipyard die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,50 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cochin Shipyard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,50 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 11,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 6,25 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 12,19 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.