Cochin Shipyard legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cochin Shipyard ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cochin Shipyard die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,76 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cochin Shipyard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,94 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10,69 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at