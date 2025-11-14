Cochin Shipyard stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cochin Shipyard ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cochin Shipyard die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 4,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,15 Prozent zurück. Hier wurden 11,19 Milliarden INR gegenüber 11,43 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at