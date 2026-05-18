18.05.2026 06:31:29

Cochin Shipyard verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cochin Shipyard hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 10,51 INR. Im letzten Jahr hatte Cochin Shipyard einen Gewinn von 10,92 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,55 Prozent zurück. Hier wurden 14,84 Milliarden INR gegenüber 17,58 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 27,24 INR. Im letzten Jahr hatte Cochin Shipyard einen Gewinn von 31,45 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Cochin Shipyard mit einem Umsatz von insgesamt 50,22 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 48,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 4,19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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