Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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11.04.2026 16:36:38
Cockpitpersonal der Lufthansa streikt am Montag und Dienstag
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Pilotinnen und Piloten der deutschen Lufthansa-Gruppe (Lufthansa) sind an diesem Montag und Dienstag zu Streiks aufgerufen. Der Ausstand ist von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr vorgesehen, wie die Vereinigung Cockpit am Samstag mitteilte./lig/DP/zb
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