Cocoa Processing Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cocoa Processing Company äußerte sich am 29.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 GHS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cocoa Processing Company -0,030 GHS je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 47,1 Millionen GHS – das entspricht einem Abschlag von 66,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 138,5 Millionen GHS erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,080 GHS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cocoa Processing Company -0,090 GHS je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 34,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 421,77 Millionen GHS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 277,82 Millionen GHS.

Redaktion finanzen.at