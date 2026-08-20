Cocoa Processing Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cocoa Processing Company hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 GHS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cocoa Processing Company -0,040 GHS je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Cocoa Processing Company 60,3 Millionen GHS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,0 Millionen GHS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at