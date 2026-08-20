|
20.08.2026 06:31:29
Cocoa Processing Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cocoa Processing Company hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 GHS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cocoa Processing Company -0,040 GHS je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Cocoa Processing Company 60,3 Millionen GHS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,0 Millionen GHS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.