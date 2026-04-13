Cocolive,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cocolive,Inc Registered hat am 10.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20,48 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 365,2 Millionen JPY gegenüber 336,2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at